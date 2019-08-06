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Московський суд призначив дату розгляду апеляцій захисту українських моряків - адвокат

Московський суд призначив дату розгляду апеляцій захисту українських моряків - адвокат

Київ • УНН

 • 9412 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Московський міський суд призначив дату і час судового засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків, пише УНН з посиланням на Facebook адвоката Миколи Полозова.

“Московський міський суд призначив дату і час судового засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на постанову Лефортовського районного суду міста Москви від 17.07.2019 про продовження терміну утримання під вартою”, — зазначив Полозов.

Судове засідання поки призначено щодо першої групи військовополонених моряків:

  • — Денис Гриценко
  • — Андрій Драч
  • — В’ячеслав Зінченко
  • — Михайло Власюк
  • — Богдан Головаш
  • — Сергій Попов.

    • “Судове засідання відбудеться в Московському міському суді 16 серпня 2019 року об 11:00, зал 327. Після повідомлення захисників військовополонених українських моряків з інших груп про призначення судових засідань, інформація буде розміщена на даній сторінці”, — додав адвокат.

    Як повідомляв УНН, російські ЗМІ повідомляли, що українських моряків можуть відпустити під поруку Денісової до жовтня.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

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