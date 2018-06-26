Москалькова поговорила с Денисовой об украинских моряках

"Мы говорили с Денисовой (по телефону – ред.) о посещении моряков (судна "Норд" – ред.), и она со своей стороны тоже хочет обратиться ко мне о содействии ей в посещении моряков Украины, которые находятся в Крыму в связи с предъявлением им обвинения о незаконной рыбной ловле. Денисова также просит в связи с освобождением этих людей из-под стражи помочь в перемещении на территорию консульства (Украины – ред.). Я таким мандатом не обладаю, но ее просьбу, конечно, постараюсь адресовать компетентным органам", - сообщила Москалькова.

Напомним, Москалькова встретилась с моряками с судна "Норд".