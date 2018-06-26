Москалькова поговорила з Денисовою про українських моряків

"Ми говорили з Денисової (по телефону - ред.) Про відвідування моряків (судна" Норд "- ред.), І вона зі свого боку теж хоче звернутися до мене про сприяння їй у відвідуванні моряків України, які перебувають в Криму у зв'язку з пред'явленням їм звинувачення про незаконну риболовлю. Денисова також просить в зв'язку зі звільненням цих людей з-під варти допомогти в переміщенні на територію консульства (Україна - ред.). Я таким мандатом не володію, але її прохання, звичайно, постараюся адресувати компетентним органам ", - повідомила Москалькова.

Нагадаємо, Москалькова зустрілася з моряками з судна "Норд".