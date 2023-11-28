Мощный циклон покинул территорию Украины, однако с Запада уже надвигается новый - представитель Укргидрометцентра
Киев • УНН
Новый циклон с юго-запада принесет в Украину мокрый снег и дождь. И хотя он не будет таким мощным, как предыдущий, синоптики призывают украинцев быть осторожными.
С юго-запада на территорию Украины движется новый циклон, который принесет мокрый снег и дожди. Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает корреспондент УНН.
Детали
Циклон, который вызвал мощный снегопад почти по всей территории Украины, уже отошел и через Черниговскую и Сумскую области движется на северо-восток. Однако с южного Запада на территорию Украины движется новый циклон, который будет заходить через Черновицкую и Винницкую области.
Во второй половине дня 28 ноября на Закарпатье и других западных областях ожидаются осадки - мокрый снег и местами дождь. Далее этот циклон будет двигаться на Житомирскую и Киевские области, а также принеси дождевые осадки в южные области страны. У южных и восточных областях температура упадет до минусовых значений и на дорогах возможна гололедица.
Она отметила, что этот циклон слабее предыдущего, сильных порывов ветра не ожидается и поэтому уровень опасности остается на первом, желтом уровне. Однако, это все же такое опасное погодное явление и нужно быть осторожными.
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Относительно предыдущего циклона, который отметился сильным снегопадом и рекордными порывами ветра, то он может быть проявлением климатических изменений.
Климатологи именно такими и прогнозировали изменения климата на территории Украины - некоторые природные явления будут приобретать более резкие проявления. В целом южные циклоны являются привычным явлением для Украины в это время года, но на этот раз он был более мощным
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Мощный циклон покинул территорию Украины, однако с Запада уже надвигается новый - представитель Укргидрометцентра
Новый циклон с юго-запада принесет в Украину мокрый снег и дождь. И хотя он не будет таким мощным, как предыдущий, синоптики призывают украинцев быть осторожными.
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