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Мощный циклон покинул территорию Украины, однако с Запада уже надвигается новый - представитель Укргидрометцентра

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 11:04  •  2273 просмотра

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Новый циклон с юго-запада принесет в Украину мокрый снег и дождь. И хотя он не будет таким мощным, как предыдущий, синоптики призывают украинцев быть осторожными.

С юго-запада на территорию Украины движется новый циклон, который принесет мокрый снег и дожди. Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает корреспондент УНН.

Детали

Циклон, который вызвал мощный снегопад почти по всей территории Украины, уже отошел и через Черниговскую и Сумскую области движется на северо-восток. Однако с южного Запада на территорию Украины движется новый циклон, который будет заходить через Черновицкую и Винницкую области.

Во второй половине дня 28 ноября на Закарпатье и других западных областях ожидаются осадки - мокрый снег и местами дождь. Далее этот циклон будет двигаться на Житомирскую и Киевские области, а также принеси дождевые осадки в южные области страны. У южных и восточных областях температура упадет до минусовых значений и на дорогах возможна гололедица.

Она отметила, что этот циклон слабее предыдущего, сильных порывов ветра не ожидается и поэтому уровень опасности остается на первом, желтом уровне. Однако, это все же такое опасное погодное явление и нужно быть осторожными.

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Относительно предыдущего циклона, который отметился сильным снегопадом и рекордными порывами ветра, то он может быть проявлением климатических изменений.

Климатологи именно такими и прогнозировали изменения климата на территории Украины - некоторые природные явления будут приобретать более резкие проявления. В целом южные циклоны являются привычным явлением для Украины в это время года, но на этот раз он был более мощным

- сказала она.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Потужний циклон покинув територію України, проте із Заходу вже насувається новий – представниця Укргідрометцентру
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