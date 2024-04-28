Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые

Мощный торнадо наделал беды в провинции Гуандун, что на юго-востоке Китая. Как сообщает китайское государственное информагентство Xinhua, в результате непогоды погибли 5 человек, еще 33 получили ранения, передает УНН.

Детали

Торнадо накрыл город Чжунлуотан в районе Байюнь примерно в 3 часа дня по местному времени в субботу. Метеостанция в деревне Лянтян, примерно в 2,8 километра от места возникновения торнадо, зарегистрировала максимальный порыв ветра 20,6 метра в секунду.

По предварительным оценкам специалистов, торнадо имел третий уровень интенсивности (самый высокий - пятый) и на земле прошел путь около одного километра.

По состоянию на 22:00 по местному времени поисково-спасательные работы на месте трагедии в основном завершены. Власти сообщили о повреждении 141 здания промышленного назначения, жилые дома значительных повреждений не получили.

Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию