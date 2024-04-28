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Потужний торнадо пронісся в Китаї: є загиблі і поранені

Потужний торнадо пронісся в Китаї: є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 56322 перегляди

Потужний торнадо в китайській провінції Гуандун забрав життя 5 людей, поранив 33 і завдав значної шкоди промисловим будівлям.

Потужний торнадо наробив лиха у провінції Гуандун, що на південному сході Китаю. Як повідомляє китайська державна інформагенція Xinhua, внаслідок негоди загинули 5 людей, ще 33 отримали поранення, передає УНН.

Деталі

Торнадо накрив місто Чжунлуотан у районі Байюнь приблизно о 3 годині дня за місцевим часом в суботу. Метеостанція в селі Лянтян, приблизно за 2,8 кілометра від місця виникнення торнадо, зареєструвала максимальний порив вітру 20,6 метра на секунду.

За попередніми оцінками фахівців, торнадо мав третій рівень інтенсивності (найвищий – п’ятий) і на землі пройшов шлях близько одного кілометра.

Станом на 22:00 за місцевим часом пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії в основному завершено. Влада повідомила про пошкодження 141 будівлі промислового призначення, житлові будинки значних ушкоджень не отримали.

Руйнівний торнадо в США: пошкоджені сотні будинків у трьох штатах, в частині Небраски оголосили евакуацію27.04.24, 12:20 • 24336 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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