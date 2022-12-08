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Морской экспорт угля из рф резко увеличился после ослабления ограничений ЕС

Морской экспорт угля из рф резко увеличился после ослабления ограничений ЕС

Киев • УНН

 • 598986 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Морской экспорт угля из россии вернулся почти до самого высокого уровня после того, как Европейский Союз ослабил ограничения на транспортировку. Это облегчило перенаправление объемов этого сырья в Азию, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно данным аналитической компании Kpler, поставки угля в октябре составляли почти 16,6 миллиона тонн, что чуть ниже чем в июне, который был рекордным по крайней мере с 2017 года. С этого времени экспорт несколько упал в соответствии с обычной сезонной нестабильностью.

"Направления доставки угля изменились с начала года: Турция является одним из ключевых факторов успеха россии, Китай также внес свой вклад", — сообщил аналитик Kpler Виктор Катона, добавил, что продажи упали в сентябре, когда действовали ограничения ЕС.

Анализ Kpler основан на данных по коксующимся и энергетическим углям, полученным от портов, брокеров и аналитической сети. Он не включает экспорт российского угля по железной дороге.

Издание напоминает, что ЕС запретил импорт российского угля и других товаров в страны блока с 10 августа. В сентябре Европейская комиссия разрешила доставку, финансирование и страхование, необходимые для передачи угля и других продуктов за пределами ЕС. Тогда объяснили, что этот шаг направлен на борьбу с энергетической и продовольственной безопасностью по всему миру.

Россия традиционно входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, хотя эта отрасль составляет лишь часть российской экономики.

Европа все еще не имеет права импортировать уголь из россии, но европейским компаниям теперь разрешено отправлять этот товар в третьи страны. Продажи российского угля в Азию стремительно выросли сразу после полномасштабного вторжения рф в Украину, поскольку она переориентировала часть своего европейского экспорта, но теперь страна-агрессор сталкивается с более высокими затратами на доставку.

Использование угля резко возросло после 24 февраля, поскольку страны по всему миру ищут более дешевые альтернативы нестабильным ценам на природный газ. По словам аналитика международной транспортной организации Bimco Филиппе Гувейя, повышение спроса на рынках, чувствительных к издержкам, скорее всего, является причиной роста транспортировки угля.

Напомним

По данным Bloomberg, Турция и страны Азии покупают российский уголь с "большой скидкой", по сравнению с углем аналогичного качества из других стран.

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