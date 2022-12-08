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Морський експорт вугілля з рф різко збільшився після послаблення обмежень ЄС

Морський експорт вугілля з рф різко збільшився після послаблення обмежень ЄС

Київ • УНН

 • 598986 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Морський експорт вугілля з росії повернувся майже до найвищого рівня після того, як Європейський Союз послабив обмеження на транспортування. Це полегшило перенаправлення обсягів цієї сировини до Азії, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, поставки вугілля в жовтні становили майже 16,6 мільйона тонн, що трохи нижче ніж у червні, який був рекордним принаймні з 2017 року. Відтоді експорт дещо впав відповідно до звичайної сезонної нестабільності.

"Напрямки доставки вугілля змінилися з початку року: Туреччина є одним із ключових факторів успіху росії, Китай також вніс свій внесок", — повідомив аналітик Kpler Віктор Катона, додавши, що продажі впали у вересні, коли діяли обмеження ЄС.

Аналіз Kpler базується на даних щодо коксівного та енергетичного вугілля, отриманих від портів, брокерів та аналітичної мережі. Він не включає експорт російського вугілля залізницею.

Видання нагадує, що ЄС заборонив імпорт російського вугілля та інших товарів до країн блоку з 10 серпня. У вересні Європейська комісія дозволила доставку, фінансування та страхування, необхідних для передачі вугілля та інших продуктів за межами ЄС. Тоді пояснили, що цей крок спрямований на боротьбу з енергетичною та продовольчою безпекою в усьому світі.

росія традиційно входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, хоча ця галузь становить лише частину російської економіки.

Європа все ще не має права імпортувати вугілля з росії, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти цей товар у треті країни. Продажі російського вугілля в Азію стрімко виросли відразу після повномасштабного вторгнення ро в Україну, оскільки вона переорієнтувала частину свого європейського експорту, але тепер країна-агресор стикається з вищими витратами на доставку.

Використання вугілля різко зросло після 24 лютого, оскільки країни по всьому світу шукають дешевші альтернативи нестабільним цінам на природний газ. За словами аналітика міжнародної транспортної організації Bimco Філіпе Гувейя, підвищення попиту на ринках, чутливих до витрат, швидше за все, є причиною зростання транспортування вугілля.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, Туреччина та країни Азії купують російське вугілля з "великою знижкою", порівняно з вугіллям аналогічної якості з інших країн.

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