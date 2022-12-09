Морские коровы находятся под угрозой исчезновения

Детали

Эти родственники ламантинов пасутся на водорослях на мелководье в прибрежных водах, но их популяции в Восточной Африке и Новой Каледонии внесены в Красный список МСОП (Международный союз охраны природы) как «находящиеся под угрозой исчезновения».

Во всем мире этот вид по-прежнему классифицируется как «уязвимый».

Их основными угрозами являются непреднамеренный захват рыболовных снастей в Восточной Африке и браконьерство в Новой Каледонии, а также травмы лодок.

В Восточной Африке разведка и добыча ископаемого топлива, загрязнение окружающей среды и несанкционированная разработка также приводят к деградации водорослей, являющихся источником пищи для них, в то время как в Новой Каледонии морские водоросли повреждаются сельскохозяйственными стоками и загрязнением от добычи никеля.

Деградация окружающей среды усиливается изменением климата во всем ареале дюгонь.

В других обновлениях списка МСОП говорится, что 44 процента всех моллюсков в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. То же касается и столбчатых кораллов.

Морские моллюски считаются гастрономическими деликатесами, что приводит к неустойчивой добыче и браконьерству со стороны международных сетей организованной преступности, например, в Южной Африке.

Они также очень восприимчивы к изменению климата: в 2011 году морская жара убила 99 процентов морских моллюсков у берегов Западной Австралии.

Двадцать из 54 видов морских моллюсков сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Столбчатые кораллы, встречающиеся по всему Карибскому морю, перешли из категории «уязвимых» к категории «находящихся под угрозой исчезновения» после того, как с 1990 г. их популяция сократилась более чем на 80 процентов на большей части своего ареала.

Обесцвечивание, вызванное повышением температуры поверхности моря, а также антибиотики, удобрения и сточные воды, попадающие в океаны, сделали их очень восприимчивыми к болезни каменистых кораллов, которая за последние четыре года опустошила их численность.

Чрезмерный лов рыбы вокруг коралловых рифов привел к еще большему давлению, сокращая количество пасущихся рыб, позволяя водорослям доминировать.