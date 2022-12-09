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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Морські корови перебувають під загрозою зникнення

Морські корови перебувають під загрозою зникнення

Київ • УНН

 • 1179990 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Згідно з офіційним списком, оновленим у п'ятницю, дюгоням – великим травоїдним морським ссавцям, широко відомим як «морські корови», – тепер загрожує зникнення, передає УНН.

Деталі

Ці родичі ламантинів пасуться на водоростях на мілководді в прибережних водах, але їх популяції у Східній Африці та Новій Каледонії внесені до Червоного списку МСОП (Міжнародний союз охорони природи) як такі «що знаходяться під загрозою зникнення».

У всьому світі цей вид, як і раніше, класифікується як «вразливий».

Їх основними загрозами є ненавмисне захоплення рибальських снастей у Східній Африці та браконьєрство у Новій Каледонії, а також травми човнів.

У Східній Африці розвідка та видобуток викопного палива, забруднення навколишнього середовища та несанкціонована розробка також призводять до деградації водоростей, що є їх джерелом їжі, у той час як у Новій Каледонії морські водорості ушкоджуються сільськогосподарськими стоками та забрудненням від видобутку нікелю.

Деградація довкілля посилюється зміною клімату в усьому ареалі дюгонів.

В інших оновленнях списку МСОП говориться, що 44 відсотки всіх молюсків в даний час перебувають під загрозою зникнення. Теж саме стосується і стовпчастих коралів.

Морські молюски вважаються гастрономічними делікатесами, що призводить до нестійкого видобутку та браконьєрства з боку міжнародних мереж організованої злочинності, наприклад, у Південній Африці.

Вони також дуже сприйнятливі до зміни клімату: 2011 року морська спека вбила 99 відсотків морських молюсків біля берегів Західної Австралії.

Двадцять із 54 видів морських молюсків зараз перебувають під загрозою зникнення.

Стовпчасті корали, що зустрічаються по всьому Карибському морі, перейшли з категорії «вразливих» до категорії «що знаходяться під загрозою зникнення» після того, як з 1990 їх популяція скоротилася більш ніж на 80 відсотків на більшій частині свого ареалу.

Знебарвлення, викликане підвищенням температури поверхні моря, а також антибіотики, добрива та стічні води, що потрапляють в океани, зробили їх дуже сприйнятливими до хвороби кам'янистих коралів, яка за останні чотири роки спустошила їхню чисельність.

Надмірний вилов риби навколо коралових рифів призвів до ще більшого тиску, скорочуючи кількість риби, що пасуться, дозволяючи водоростям домінувати.

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