Морозные ночи и теплые дни: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня





В ближайшие три дня в Украине сохранится теплая погода - днем ожидается до 5-10° тепла, а вот по ночам ожидаются незначительные морозы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня без существенных осадков, только днем на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем, местами гололед; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и юго-востоке страны ночью 2-7° тепла тепла, днем 5-10°.

В последующие двое суток в большинстве областей временами дождь и мокрый снег, местами гололед; температура ночью и днем 22 декабря 0-5° тепла, 23 декабря от 3° мороза до 2° тепла, на юге, в пятницу и на юго-востоке страны днем 4-9° тепла, добавили в Укргидрометцентре.

Ветер западный и юго-западный, 5-12 м/с, в западных, 23 декабря и в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. В Карпатах временами снег; температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.