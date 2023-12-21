Морозные ночи и теплые дни: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня
Киев • УНН
В течение следующих трех дней в Украине ожидается теплая погода с дневной температурой 5-10°C, ночью небольшие заморозки. Осадки будут включать снег на Закарпатье и Прикарпатье, в большинстве областей прогнозируется дождь и мокрый снег.
В ближайшие три дня в Украине сохранится теплая погода - днем ожидается до 5-10° тепла, а вот по ночам ожидаются незначительные морозы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня без существенных осадков, только днем на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем, местами гололед; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и юго-востоке страны ночью 2-7° тепла тепла, днем 5-10°.
В последующие двое суток в большинстве областей временами дождь и мокрый снег, местами гололед; температура ночью и днем 22 декабря 0-5° тепла, 23 декабря от 3° мороза до 2° тепла, на юге, в пятницу и на юго-востоке страны днем 4-9° тепла, добавили в Укргидрометцентре.
Ветер западный и юго-западный, 5-12 м/с, в западных, 23 декабря и в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. В Карпатах временами снег; температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.
Морозные ночи и теплые дни: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня
В течение следующих трех дней в Украине ожидается теплая погода с дневной температурой 5-10°C, ночью небольшие заморозки. Осадки будут включать снег на Закарпатье и Прикарпатье, в большинстве областей прогнозируется дождь и мокрый снег.
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