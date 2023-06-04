"Море было против": сейчас ракетоносителей в Черном море нет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Из-за шторма, который бушует в Черном море, вражеские ракетоносители были вынуждены вернут в пункты базирования. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.
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По словам Гуменюк, враг вывел ракетоносители из моря, но угроза ударов присутствует. Причиной перебазирования стала штормовая погода.
"Сейчас в Черном море корабельная группировка состоит из 10 кораблей, но ни одного ракетоносителя нет”, - отметила спикер.
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