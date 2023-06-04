"Море было против": сейчас ракетоносителей в Черном море нет

Детали

По словам Гуменюк, враг вывел ракетоносители из моря, но угроза ударов присутствует. Причиной перебазирования стала штормовая погода.

"Сейчас в Черном море корабельная группировка состоит из 10 кораблей, но ни одного ракетоносителя нет”, - отметила спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны: Баллистика на Киев была последним стратегическим средством рф