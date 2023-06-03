Міноборони: Балістика на Київ була останнім стратегічним засобом рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Балістичні ракети були останнім стратегічним рішенням кремля, але українська протиповітряна оборона змогла відбити їх. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, пише УНН.
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Гаврилов зазначив, що всі зусилля рф атакувати центри прийняття рішень та завадити контрнаступу, використовуючи балістичні ракети, не мали успіху завдяки новітнім системам ППО, які збили всі ракети над Києвом.
"Їхня головна мета - зупинити наш контрнаступ і атакувати центри прийняття рішень", - сказав заступник міністра оборони.
Масове застосування рф балістичних ракет він назвав "останнім стратегічним засобом" кремля та зазначив, що системи ППО України мають ефективність більш як 90%.
"Для росії було величезним сюрпризом виявити, що ефективність (балістичних ракет - ред.) практично рівна нулю проти сучасних систем ППО, які ми отримали від наших партнерів", – сказав Гаврилов.
Представник Міноборони також зауважив, що ракетний обстріл не вплине на запланований контрнаступ і Україна почне його "цього року".
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