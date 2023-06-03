Минобороны: Баллистика на Киев была последним стратегическим средством рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Баллистические ракеты были последним стратегическим решением кремля, но украинская противовоздушная оборона смогла отбить их. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова, пишет УНН.
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Гаврилов отметил, что все усилия рф атаковать центры принятия решений и помешать контрнаступлению, используя баллистические ракеты, не имели успеха благодаря новейшим системам ПВО, которые сбили все ракеты над Киевом.
"Их главная цель - остановить наше контрнаступление и атаковать центры принятия решений", - сказал заместитель министра обороны.
Массовое применение рф баллистических ракет он назвал "последним стратегическим средством" кремля и отметил, что системы ПВО Украины имеют эффективность более 90%.
"Для россии было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность (баллистических ракет - ред.) практически равна нулю против современных систем ПВО, которые мы получили от наших партнеров", – сказал Гаврилов.
Представитель Минобороны также заметил, что ракетный обстрел не повлияет на запланированное контрнаступление и Украина начнет его "в этом году".
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