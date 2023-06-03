Минобороны: Баллистика на Киев была последним стратегическим средством рф

Детали

Гаврилов отметил, что все усилия рф атаковать центры принятия решений и помешать контрнаступлению, используя баллистические ракеты, не имели успеха благодаря новейшим системам ПВО, которые сбили все ракеты над Киевом.

"Их главная цель - остановить наше контрнаступление и атаковать центры принятия решений", - сказал заместитель министра обороны.

Массовое применение рф баллистических ракет он назвал "последним стратегическим средством" кремля и отметил, что системы ПВО Украины имеют эффективность более 90%.

"Для россии было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность (баллистических ракет - ред.) практически равна нулю против современных систем ПВО, которые мы получили от наших партнеров", – сказал Гаврилов.

Представитель Минобороны также заметил, что ракетный обстрел не повлияет на запланированное контрнаступление и Украина начнет его "в этом году".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готова начать контрнаступление, но это может занять определенное время - Зеленский