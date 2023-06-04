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"Море було проти": наразі ракетоносіїв у Чорному морі немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Через шторм, який вирує у Чорному морі, ворожі ракетоносії були вимушені повернуть у пункти базування. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Море було проти": наразі ракетоносіїв у Чорному морі немає

Деталі 

За словами Гуменюк, ворог вивів ракетоносії з моря, але загроза ударів присутня. Причиною перебазування стала штормова погода. 

"Наразі у Чорному морі корабельне угруповання складається з 10 кораблів, але жодного ракетоносія немає”, - зазначила речниця.

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