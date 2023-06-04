"Море було проти": наразі ракетоносіїв у Чорному морі немає

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За словами Гуменюк, ворог вивів ракетоносії з моря, але загроза ударів присутня. Причиною перебазування стала штормова погода.

"Наразі у Чорному морі корабельне угруповання складається з 10 кораблів, але жодного ракетоносія немає”, - зазначила речниця.

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