"Море було проти": наразі ракетоносіїв у Чорному морі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Через шторм, який вирує у Чорному морі, ворожі ракетоносії були вимушені повернуть у пункти базування. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами Гуменюк, ворог вивів ракетоносії з моря, але загроза ударів присутня. Причиною перебазування стала штормова погода.
"Наразі у Чорному морі корабельне угруповання складається з 10 кораблів, але жодного ракетоносія немає”, - зазначила речниця.
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