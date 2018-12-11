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Мораторий на проверки аптек привел к фальсификату на полках - Климов

Киев • УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Мораторий на проверки бизнеса привел к хаосу на аптечном рынке. Об этом в комментарии УНН заявил председатель правления ОО "Всеукраинская фармацевтическая палата" Олег Климов.

Мораторий на проверки аптек привел к фальсификату на полках - Климов

“Три года подряд у нас действовал мораторий на проверки бизнеса, в том числе — аптечного. Он вводился под лозунгами: ”Остановим давление на бизнес!" Но запрет привел к тому, что начали бесконтрольно открываться аптеки и, как следствие, отпускаться лекарства. Сегодня вам никто — ни в Гослекслужбе, ни в Госпродпотребслужбе, не скажет — кто в аптеке работает. Вы не знаете, имеет ли вообще профильное образование тот, кто продает вам жизненно необходимый препарат“, - сказал Климов.

Как следствие — на прилавках украинских аптек появился фальсификат, продолжил эксперт.

“Продажа лекарств полностью отдана на откуп владельцу аптеки. Я не хочу сказать, что все владельцы аптек — это нарушители. Профессионалы есть, и я таких знаю. Но подавляющее большинство забывает, что оно представляет учреждение здравоохранения, а не супермаркет”, — рассказал Климов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде прогнозируют, что “аптечный” законопроект будет принят

Изменить ситуацию призван так называемый “аптечный законопроект”, говорит специалист.

“Проект ЗУ № 8591 — это первый документ за всю историю независимой Украины, что имеет четко выраженную направленность на пациента. Этот законопроект направлен на недопущение монополии, которая сегодня де-факто есть, де-юре ее не хотят видеть. Если мы разрушим эту монополию — лекарства станут дешевле, а их качество улучшится в разы", - отметил Климов.

Как писал УНН, законопроект № 8591 выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики, а мелкий и средний бизнес его полностью поддержали.

Сегодня “аптечный закон” находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется после Нового года.

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