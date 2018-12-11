Мораторій на перевірки аптек призвів до фальсифікату на полицях - Клімов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Мораторій на перевірки бізнесу призвів до хаосу на аптечному ринку. Про це у коментарі УНН заявив голова правління ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" Олег Клімов.
"Три роки підряд у нас діяв мораторій на перевірки бізнесу, в тому числі - аптечного. Він вводився під гаслами: "Зупинимо тиск на бізнес!" Але заборона призвела до того, що почали безконтрольно відкриватися аптеки і, як наслідок, відпускатися ліки. Сьогодні вам ніхто - ні в Держлікслужбі, ні в Держпродспоживслужбі, не скаже - хто в аптеці працює. Ви не знаєте, чи має взагалі профільну освіту той, хто продає вам життєво необхідний препарат", - сказав Клімов.
Як наслідок - на прилавках українських аптек з'явився фальсифікат, продовжив експерт.
"Продаж ліків повністю відданий на відкуп власнику аптеки. Я не хочу сказати що всі власники аптек - це порушники. Професіонали є, і я таких знаю. Але переважна більшість забуває, що вона представляє заклад охорони здоров'я, а не супермаркет", - розповів Клімов.
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Змінити ситуацію покликаний так званий "аптечний законопроект", каже фахівець.
"Проект ЗУ №8591 - це перший документ за всю історію незалежної України, який має чітко виражену направленість на пацієнта. Цей законопроект направлений на недопущення монополії, яка сьогодні де-факто є, де-юре її не хочуть бачити. Якщо ми зруйнуємо цю монополію - ліки стануть дешевшими, а їх якість покращиться у рази", - зазначив Клімов.
Як писав УНН, законопроект №8591 висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.
Проти законопроекту виступили мережевики, а дрібний і середній бізнес його цілком підтримали.
Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано після Нового року.