Moody’s отозвало рейтинги россии и российских компаний

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"Moody's сегодня отозвало все рейтинги правительства россии и ряда ее субъектов, рейтинг которых мы подсчитывали. В связи с этим мы также отозвали потолки странового рейтинга россии в местной и иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что агентство отозвало рейтинги Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и Краснодарского края, Омска и Омской области, Башкирии, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей.

Рейтинги Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" также отозваны.

Добавим

5 марта Moody's приостановило коммерческую деятельности в россии.