Moody’s отозвало рейтинги россии и российских компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Международное рейтинговое экономическое агентство Moody’s объявило об отзыве рейтингов россии, а также ряда ее регионов и компаний. Об этом говорится в сообщении агентства, пишет УНН.
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"Moody's сегодня отозвало все рейтинги правительства россии и ряда ее субъектов, рейтинг которых мы подсчитывали. В связи с этим мы также отозвали потолки странового рейтинга россии в местной и иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что агентство отозвало рейтинги Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и Краснодарского края, Омска и Омской области, Башкирии, Чувашии, Коми, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей.
Рейтинги Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" также отозваны.
Добавим
5 марта Moody's приостановило коммерческую деятельности в россии.