Moody's відкликало рейтинги росії та російських компаній

Цитата

"Moody's сьогодні відкликало всі рейтинги уряду росії і низки її суб'єктів, рейтинг яких ми підраховували. У зв'язку з цим ми також відкликали стелі ... рейтингу Росії в місцевій та іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що агентство відкликало рейтинги Москви і Московської області, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара і Краснодарського краю, Омська і Омської області, Башкирії, Чувашії, Комі, Татарстану, Ханти-Мансійського автономного округу, Красноярського краю, Нижегородської і Самарської областей.

Рейтинги Західного швидкісного діаметра Санкт-Петербурга і ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" також відкликані.

Додамо

5 березня Moody's призупинило комерційну діяльність в Росії.