Монополию на власть и применение силы имеет государство - П.Порошенко

"И в сегодняшней Украине многие демократию путают с махновщиной. Мы потеряем государственность, если все и каждый не осознают, что монополию на власть, монополию на применение силы имеет только государство", - подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что все акции протеста должны иметь исключительно мирный характер.

"Страсть к оружию предстоит демонстрировать только на фронте. А железнодорожные пути следует подрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск", - отметил Глава государства.

Напомним, П.Порошенко пообещал противодействовать всем, кто в угоду РФ будет насаждать беспорядок и анархию.