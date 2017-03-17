Монополию на власть и применение силы имеет государство - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украина потеряет государственность, если все не осознают, что монополию на власть и применение силы имеет государство. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время обращения по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов, передает корреспондент УНН.
"И в сегодняшней Украине многие демократию путают с махновщиной. Мы потеряем государственность, если все и каждый не осознают, что монополию на власть, монополию на применение силы имеет только государство", - подчеркнул Президент.
Он подчеркнул, что все акции протеста должны иметь исключительно мирный характер.
"Страсть к оружию предстоит демонстрировать только на фронте. А железнодорожные пути следует подрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск", - отметил Глава государства.
Напомним, П.Порошенко пообещал противодействовать всем, кто в угоду РФ будет насаждать беспорядок и анархию.