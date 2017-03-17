Монополію на владу і застосування сили має держава — П.Порошенко

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна втратить державність, якщо всі не усвідомлять, що монополію на владу і застосування сили має держава. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917—1921 років, передає кореспондент УНН.

“І в сьогоднішній Україні багато хто демократію плутає з махновщиною. Ми втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на владу, монополію на застосування сили має лише держава”, — наголосив Президент.

Він підкреслив, що всі акції протесту повинні мати винятково мирний характер.

“Пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті. А залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ”, — зазначив Глава держави.

Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію.

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