Монополію на владу і застосування сили має держава — П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна втратить державність, якщо всі не усвідомлять, що монополію на владу і застосування сили має держава. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917—1921 років, передає кореспондент УНН.
“І в сьогоднішній Україні багато хто демократію плутає з махновщиною. Ми втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на владу, монополію на застосування сили має лише держава”, — наголосив Президент.
Він підкреслив, що всі акції протесту повинні мати винятково мирний характер.
“Пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті. А залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ”, — зазначив Глава держави.
Нагадаємо, П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію.