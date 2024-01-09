monobank восстановился после сбоя - Гороховский
Киев • УНН
monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.
Мобильный банк monobank восстановился после сбоя в работе, сообщил во вторник сооснователь monobank Олег Гороховский, пишет УНН.
Поднялись. Еще раз извиняюсь
Ранее
Гороховский сообщил 9 января утром о сбое в работе monobank.
monobank восстановился после сбоя - Гороховский
monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.
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