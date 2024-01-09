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monobank-vosstanovilsya-posle-sboya-gorokhovskii

monobank восстановился после сбоя - Гороховский

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 07:46  •  14820 просмотра

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monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.

Мобильный банк monobank восстановился после сбоя в работе, сообщил во вторник сооснователь monobank Олег Гороховский, пишет УНН.  

Поднялись. Еще раз извиняюсь

- написал Гороховский в Telegram.

Ранее

Гороховский сообщил 9 января утром о сбое в работе monobank.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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