monobank восстановился после сбоя - Гороховский

Демарш Яровой: почему Антикоррупционный совет при Минобороны хочет влиять на "Государственного оператора тыла"

Дана Яровая выразила разочарование тем, что ее навыки не используются министерством обороны Украины, утверждая, что Антикоррупционный совет, который она возглавляла, остается в стороне, поскольку оборонные закупки переходят к новому "Государственному оператору тыла".