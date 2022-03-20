Монастырский поддержал главнокомандующего Залужного и призвал отбросить политические споры

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"Я присоединяюсь к заявлению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Какие могут быть политические споры, когда мы все работаем на победу над врагом? Сейчас страна объединилась. Объединилась вокруг Вооруженных Сил Украины, так и Верховного Главнокомандующего Президента Украины Владимира Зеленского", — подчеркнул министр.

По его словам, уровень доверия к нашим защитникам и к главе государства — самый высокий за все годы независимости. Причем не только в Украине, но и в мире. Ведь мы боремся не только за собственное украинское будущее, но и за будущее всей Европы и всего цивилизованного мира, акцентировал Денис Монастырский.

"Если бы такой уровень доверия был у украинской армии и власти в 2014 году, то не было бы у нас никакого российского вторжения 24 февраля 2022 года. Но история не признает ни одного "если бы". Я стою в одном строю с нашими защитниками каждый день. И делаю это, не выставляя фото в Facebook. Хотя многие политики считают, что это обязательная часть поддержки. Это все условности. Сейчас мы должны и дальше бить врага и идти к нашей победе. Каждый должен помогать нашим защитникам", — убежден он.

Каждый, по убеждению министра МВД, должен делать то, что может и умеет.

"Волонтерить, печь хлеб, писать стихи, убирать улицы, помогать старикам и маленьким украинцам, сотрудничать с правоохранителями в выявлении вражеских диверсантов и мародеров, всячески помогать тем, кто приближает нашу победу - это вклад каждого в наше общее дело. А она у нас одна - независимая свободная европейская страна. Для нас - лучшая в мире", — резюмировал Денис Монастырский.

Контекст

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жестко обратился к политикам, которые находятся в тыловых городах и дают оценку оперативной обстановке на передовой. В частности, он призвал их воздержаться от безответственных заявлений и не унижать украинских защитников своими "экспертными оценками".