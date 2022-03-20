Монастирський підтримав головнокомандувача Залужного і закликав відкинути політичні суперечки

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«Я приєднуюсь до заяви Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Які можуть бути політичні суперечки, коли ми всі працюємо на перемогу над ворогом? Наразі країна об’єдналася. Об’єдналася довкола Збройних Сил України, так і Верховного Головнокомандувача Президента України Володимира Зеленського», – підкреслив Міністр.

За його словами, рівень довіри до наших Захисників і до Глави держави — найвищий за всі роки незалежності. Причому не тільки в Україні, але й у світі. Адже ми боремося не лише за власне українське майбутнє, але й за майбутнє всієї Європи й усього цивілізованого світу, акцентував Денис Монастирський.

«Якби такий рівень довіри був в української армії і влади в 2014 році, то не було б у нас ніякого російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Але історія не визнає жодного “якби”. Я стою в одному строю з нашими захисниками щодня. І роблю це, не виставляючи фото в Facebook. Хоча багато політиків вважають, що це обов'язкова частина підтримки. Це все – умовності. Зараз ми маємо і далі бити ворога та йти до нашої перемоги. Кожен має допомагати нашим захисникам», – переконаний він.

Кожен, на переконання Міністра МВС, має робити те, що може і вміє.

«Волонтерити, пекти хліб, писати вірші, прибирати вулиці, допомагати старшим і маленьким українцям, співпрацювати з правоохоронцями у виявленні ворожих диверсантів і мародерів, допомагати всіляко тим, хто наближає нашу перемогу – це внесок кожного в нашу спільну справу. А вона в нас одна – незалежна вільна європейська країна. Для нас – найкраща у світі», – резюмував Денис Монастирський.

Контекст

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій. Зокрема, він закликав їх утриматись від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми «експертними оцінками».