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Монастирський підтримав головнокомандувача Залужного і закликав відкинути політичні суперечки

Монастирський підтримав головнокомандувача Залужного і закликав відкинути політичні суперечки

Київ • УНН

 • 128958 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Політики в гонитві за політичним впливом на людей не повинні заважати українським захисникам – Збройним Силам України і всьому безпековому сектору — виконувати свою справу перемоги над ворогом. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє УНН.

Цитата

«Я приєднуюсь до заяви Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Які можуть бути політичні суперечки, коли ми всі працюємо на перемогу над ворогом? Наразі країна об’єдналася. Об’єдналася довкола Збройних Сил України, так і Верховного Головнокомандувача Президента України Володимира Зеленського», – підкреслив Міністр.

За його словами, рівень довіри до наших Захисників і до Глави держави — найвищий за всі роки незалежності. Причому не тільки в Україні, але й у світі. Адже ми боремося не лише за власне українське майбутнє, але й за майбутнє всієї Європи й усього цивілізованого світу, акцентував Денис Монастирський.

«Якби такий рівень довіри був в української армії і влади в 2014 році, то не було б у нас ніякого російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Але історія не визнає жодного “якби”. Я стою в одному строю з нашими захисниками щодня. І роблю це, не виставляючи фото в Facebook. Хоча багато політиків вважають, що це обов'язкова частина підтримки. Це все – умовності. Зараз ми маємо і далі бити ворога та йти до нашої перемоги. Кожен має допомагати нашим захисникам», – переконаний він.

Кожен, на переконання Міністра МВС, має робити те, що може і вміє.

«Волонтерити, пекти хліб, писати вірші, прибирати вулиці, допомагати старшим і маленьким українцям, співпрацювати з правоохоронцями у виявленні ворожих диверсантів і мародерів, допомагати всіляко тим, хто наближає нашу перемогу – це внесок кожного в нашу спільну справу. А вона в нас одна – незалежна вільна європейська країна. Для нас – найкраща у світі», – резюмував Денис Монастирський.

Контекст

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій. Зокрема, він закликав їх утриматись від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми «експертними оцінками».

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