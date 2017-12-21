"Монако" с Гладырем получили девятую подряд победу в Лиге чемпионов ФИБА

В группе A “Монако” победило израильский “Хапоэль” (Холон) с разницей в 30 пунктов — 94:64.

Свингмен сборной Украины по 16:06 набрал 6 очков (2/6 трехочковые), сделал 2 подбора и 3 передачи.

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Зато в группе B итальянский клуб “Орландина” нашего Дениса Яковлева проиграла дома французскому “Шалону” — 69:79. Яковлев по 30:56 набрал 7 очков, 6 подборов, 1 передачу.

Добавим, что “Монако” имеет 9 подряд побед на групповом этапе, а “Орландина” 2 победы в 9-ти противостояниях.

Напомним, стали известными последние участники четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу.