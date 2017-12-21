"Монако" з Гладирем здобули дев'яту поспіль перемогу в Лізі чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Команди Ліги чемпіонів ФІБА зіграли частину матчів 9-го туру групового етапу в одному з яких виступив колектив українського баскетболіста Сергія Гладиря французьке “Монако”, передає УНН з посиланням на ЛЧ ФІБА.
У групі A “Монако” перемогло ізраїльський “Хапоель” (Холон) з різницею у 30 пунктів — 94:64.
Свінгмен збірної України за 16:06 набрав 6 очок (2/6 триочкові), зробив 2 підбирання і 3 передачі.
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Натомість у групі B італійська “Орландіна” нашого Дениса Яковлєва програла вдома французькому “Шалону” — 69:79. Яковлєв за 30:56 набрав 7 очок, 6 підбирань, 1 передачу.
Додамо, що “Монако” має 9 поспіль перемог на груповому етапі, а “Орландіна” 2 звитяги в 9-ти протистояннях.
Нагадаємо, стали відомими останні учасники чвертьфіналу Кубку України з баскетболу.