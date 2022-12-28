Денежная помощь и ремонт: МОМ и ЕС анонсировали выделение помощи для украинцев

ukru
14:16 • 13915 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 34347 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 68172 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 58367 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 107511 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134031 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122332 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135827 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117311 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131641 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 122959 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 125908 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 122201 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 119751 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 101219 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 217847 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 248471 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 187588 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 193348 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 228911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 28190 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 101219 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114179 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122136 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137524 просмотра
Актуальное
Денежная помощь и ремонт: МОМ и ЕС анонсировали выделение помощи для украинцев

Денежная помощь и ремонт: МОМ и ЕС анонсировали выделение помощи для украинцев

Киев • УНН

 • 405335 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН.  Международная организация по миграции (МОМ) и Европейский Союз (ЕС) окажут многосекторную помощь более 700 тысячам украинцев в течение зимних месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в Украине, информирует УНН.

Цитата

"Поддержка МОМ в подготовке к зимнему периоду, которая стала возможной благодаря финансированию ЕС, включает в себя ремонты коллективных центров для перемещенных лиц, улучшение систем водоснабжения, водоотведения и отопления, ремонт поврежденных домов, а также обеспечение теплыми одеялами, постельным бельем, матрацами и средствами гигиены. Программа также предусматривает предоставление твердого топлива и денежной помощи", - говорится в сообщении.

Детали

В целом мобильные бригады осуществят ремонты в 375 коллективных центрах и социальных учреждениях, где будет улучшена теплоизоляция, отлажены протекающие крыши, заменены разбитые окна и неработающие радиаторы отопления, а также установлены дополнительные душевые.

МОМ отремонтирует 5800 частных домов и распространит наборы для экстренного ремонта жилья, чтобы семьи могли самостоятельно выполнить необходимые работы. Строительные материалы и генераторы будут предоставлены администрациям в районах, где недавно восстановлен контроль Правительства Украины.

"Перемещенные и пострадавшие от войны лица столкнутся с растущими вызовами, поскольку война перешла в затяжной период, а зима охватила Украину. Наш приоритет - поддержать теплые, безопасные и достойные условия, чтобы помочь людям пережить следующие несколько месяцев", – сказал глава Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.

Дополнение

По данным Управления ООН по координации гуманитарных дел (ОСНА), около 18 миллионов украинцев, или 40% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи. Постоянные атаки на критически важную инфраструктуру Украины усилили разрушительное влияние войны и риски наиболее пострадавших людей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы