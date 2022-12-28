Денежная помощь и ремонт: МОМ и ЕС анонсировали выделение помощи для украинцев

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"Поддержка МОМ в подготовке к зимнему периоду, которая стала возможной благодаря финансированию ЕС, включает в себя ремонты коллективных центров для перемещенных лиц, улучшение систем водоснабжения, водоотведения и отопления, ремонт поврежденных домов, а также обеспечение теплыми одеялами, постельным бельем, матрацами и средствами гигиены. Программа также предусматривает предоставление твердого топлива и денежной помощи", - говорится в сообщении.



Детали

В целом мобильные бригады осуществят ремонты в 375 коллективных центрах и социальных учреждениях, где будет улучшена теплоизоляция, отлажены протекающие крыши, заменены разбитые окна и неработающие радиаторы отопления, а также установлены дополнительные душевые.

МОМ отремонтирует 5800 частных домов и распространит наборы для экстренного ремонта жилья, чтобы семьи могли самостоятельно выполнить необходимые работы. Строительные материалы и генераторы будут предоставлены администрациям в районах, где недавно восстановлен контроль Правительства Украины.

"Перемещенные и пострадавшие от войны лица столкнутся с растущими вызовами, поскольку война перешла в затяжной период, а зима охватила Украину. Наш приоритет - поддержать теплые, безопасные и достойные условия, чтобы помочь людям пережить следующие несколько месяцев", – сказал глава Представительства МОМ в Украине Ан Нгуен.



Дополнение



По данным Управления ООН по координации гуманитарных дел (ОСНА), около 18 миллионов украинцев, или 40% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи. Постоянные атаки на критически важную инфраструктуру Украины усилили разрушительное влияние войны и риски наиболее пострадавших людей.

