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Грошова допомога та ремонт: МОМ та ЄС анонсували виділення допомоги для українців

Грошова допомога та ремонт: МОМ та ЄС анонсували виділення допомоги для українців

Київ • УНН

 • 405339 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН.  Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Європейський Союз (ЄС) нададуть багатосекторну допомогу понад 700 тисячам українців упродовж зимових місяців. Про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС в Україні, інформує УНН.

Цитата

"Підтримка МОМ у підготовці до зимового періоду, яка стала можливою завдяки фінансуванню ЄС, включає ремонти колективних центрів для переміщених осіб, покращення систем водопостачання, водовідведення та опалення, ремонт пошкоджених будинків, а також забезпечення теплими ковдрами, постільною білизною, матрацами та засобами гігієни. Програма також передбачає надання твердого палива та грошової допомоги", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Загалом мобільні бригади здійснять ремонти у 375 колективних центрах та соціальних установах, де буде покращено теплоізоляцію, полагоджено дахи, що протікають, замінено розбиті вікна та непрацюючі радіатори опалення, а також встановлено додаткові душові.

МОМ відремонтує 5 800 приватних будинків і розповсюдить набори для екстреного ремонту житла, щоб родини могли самостійно виконати необхідні роботи. Будівельні матеріали та генератори будуть надані адміністраціям у районах, де нещодавно було відновлено контроль Уряду України.

"Переміщені та постраждалі від війни особи зіткнуться з новими викликами, які зростатимуть, оскільки війна перейшла у затяжний період, а зима охопила Україну. Наш пріоритет - підтримати теплі, безпечні та гідні умови, щоб допомогти людям пережити наступні кілька місяців", - сказав голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Доповнення

За даними Управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА), близько 18 мільйонів українців, або 40% населення країни, потребують гуманітарної допомоги. Постійні атаки на критично важливу інфраструктуру України посилили руйнівний вплив війни та ризики для найбільш постраждалих людей.

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