Младшим министром в новом правительстве Италии стал скандальный депутат с нацистской повязкой

Детали

Премьер-министр Джорджа Мелони, которая лично объявила о назначении Бигнами на пресс-конференции, является лидером «Братьев Италии», группы, которая уходит своими корнями в постфашистское итальянское общественное движение (MSI).

Фото 2016 года она не комментировала. Пресс-служба ее партии не прокомментировала это назначение.

Мелони неоднократно осуждала расистские антиеврейские законы, принятые диктатором Бенито Муссолини в 1938 году, и на прошлой неделе заявила парламенту, что «никогда не испытывала симпатии к фашизму».

«Я всегда считала (антисемитские) расовые законы 1938 года низшей точкой итальянской истории, позором, который навсегда запятнает наш народ», - заявила она в парламенте.

Бигнами провел часть своей политической карьеры в партии Forza Italia бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Однако, теперь он будет служить под руководством лидера партии Лиги Маттео Сальвини, который является министром инфраструктуры и заместителем премьер-министра.