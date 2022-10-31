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Молодшим міністром в новому уряді Італії став скандальний депутат з нацистською пов'язкою

Молодшим міністром в новому уряді Італії став скандальний депутат з нацистською пов'язкою

Київ • УНН

 • 253871 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Галеаццо Бігнамі, депутат від партії «Брати Італії», який викликав обурення у 2016 році після того, як газета опублікувала його фотографію з нацистською свастикою на лівій руці, у понеділок було призначено молодшим міністром інфраструктури, передає УНН посилаючись на Ansa та Reuters.

Деталі

Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, яка особисто оголосила про призначення Бігнамі на пресконференції, є лідером «Братів Італії», групи, яка сягає своїм корінням у постфашистський італійський громадський рух (MSI).

Фото 2016 року вона не коментувала. Пресслужба її партії не прокоментувала це призначення.

Мелоні неодноразово засуджувала расистські антиєврейські закони, прийняті диктатором Беніто Муссоліні в 1938 році, і минулого тижня заявила парламенту, що «ніколи не відчувала симпатії до фашизму».

«Я завжди вважала (антисемітські) расові закони 1938 року нижчою точкою італійської історії, ганьбою, яка назавжди заплямує наш народ», - заявила вона в парламенті.

Бігнамі провів частину своєї політичної кар'єри в партії Forza Italia колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі. Однак, тепер він служитиме під керівництвом лідера партії Ліги Маттео Сальвіні, який є міністром інфраструктури та заступником прем'єр-міністра.

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