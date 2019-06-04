Молодежная сборная Украины разгромным выигрышем стартовала на Турнире Лобановского

С первых минут подопечные Ротаня взяли мяч под свой контроль, не давая сопернику и шанса для контригры. Правда, до опасных моментов “сине-желтые” свои атаки практически не доводили. И только когда Кипр немного разбегался, украинцы открыли счет. На 29-й минуте длинная передача к воротам соперника завершилась ошибкой голкипера на выходе, чем воспользовался Кожушко, отправив мяч в пустые ворота. И в дальнейшем до конца первого тайма наша команда контролировала ход игры, но счет так и не изменился.

А уже в самом дебюте второго тайма украинцы отличились во второй раз, точнее, им помогли киприоты, забив в собственные ворота. А на 58-й минуте вопрос о победителе был снят. Ошибкой обороны соперника воспользовался Топалов, который поразил незащищенные ворота — 3:0.

Во второй половине второго тайма за счет большого количества замен темп игры заметно упал, но это не стало помехой для “сине-желтых”, которые и в дальнейшем создавали голевые моменты. Так, перед самой заменой Кожушко попал в штангу, удар Леднева парировал вратарь. Последние минуты поединка команды уже доигрывали — 3:0.

Добавим, 5 июня команда Руслана Ротаня в финале турнира Валерия Лобановского сыграет с Израилем — прошлогодним финалистом.