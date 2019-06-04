Молодіжна збірна України розгромним виграшем стартувала на Турнірі Лобановського

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Збірна України U-21 під орудою Руслана Ротаня в півфіналі Турніру Лобановського без проблем обіграла команду Кіпру, забивши у ворота суперника три м’ячі. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Із перших хвилин підопічні Ротаня взяли м’яч під свій контроль, не даючи супернику й шансу для контргри. Щоправда, до небезпечних моментів “синьо-жовті” свої атаки практично не доводили. І тільки коли Кіпр трохи розбігався, українці відкрили рахунок. На 29-й хвилині довга передача до воріт суперника завершилася помилкою голкіпера на виході, чим скористався Кожушко, відправивши м’яч у порожні ворота. І в подальшому до кінця першого тайму наша команда контролювала хід гри, але рахунок так і не змінився.

А вже в самому дебюті другого тайму українці відзначилися вдруге, точніше, їм допомогли кіпріоти, забивши у власні ворота. А на 58-й хвилині питання про переможця було знято. Помилкою оборони суперника скористався Топалов, який вразив незахищені ворота — 3:0.

У другій половині другого тайму за рахунок великої кількості замін темп гри помітно впав, але це не стало на заваді для “синьо-жовтих”, які й надалі створювали гольові моменти. Так, перед самою заміною Кожушко влучив у стійку, удар Лєднєва парирував воротар. Останні хвилини поєдинку команди вже догравали — 3:0.

Додамо, 5 червня команда Руслана Ротаня у фіналі Турніру Валерія Лобановського зіграє з Ізраїлем — торішнім фіналістом.

Українські Національні Новини

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