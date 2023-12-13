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Молодежная сборная Украины по хоккею одержала две победы подряд на чемпионате мира

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 00:20  •  18048 просмотра

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Молодежная сборная Украины лидирует в Дивизионе 1B Чемпионата мира, выиграв первые два матча со счетом 5:1. Следующий матч состоится 14 декабря с командой Италии.

На чемпионате мира в дивизионе 1В, проходящем в Словении в городе Блед, украинская молодежная сборная победила дважды с большим отрывом. Об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

В стартовом поединке украинская команда победили команду Польши со счетом 1:5. А уже сегодня во втором матче с таким же счетом одолели сборную Эстонии.

Сейчас украинцы возглавляют секстет дивизиона 1В чемпионата мира. По регламенту турнира, в высший дивизион перейдет только победитель группы.

Следующий поединок сборная Украины U20 проведет 14 декабря против команды Италии.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Спорт
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