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Молдова вводит штрафы за георгиевскую ленту и российские символы Z и V

Киев • УНН

 • 122234 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также враждебные символы Z и V, которые российские оккупанты используют для обозначения своей техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Молдова вводит штрафы за георгиевскую ленту и российские символы Z и V

Детали

Решение одобрил парламент на заседании 7 апреля. Партия "Дия и солидарность" сообщила, что в Молдове запрещаются "символы и атрибуты, которые пропагандируют военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Депутаты также проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, которые изготовляют, демонстрирующие или распространяют запрещенные символы будут штрафовать.

Физическим лицам за это грозит штраф до 9 тысяч леев (490 долларов) или до 60 часов общественных работ, а юридическим - 18 тысяч леев (980 долларов).

Напомним 

В Латвии небоскребам Z-Towers сменили название.

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