Молдова запроваджує штрафи за георгіївську стрічку та російські символи Z і V
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також ворожі символи Z та V, які російські окупанти використовують для позначення своєї техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.
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Рішення схвалив парламент на засіданні 7 квітня. Партія "Дія та солідарність" повідомила, що в Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".
Депутати також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати.
Фізичним особам за це загрожує штраф до 9 тисяч леїв (490 доларів) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - 18 тисяч леїв (980 доларів).
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