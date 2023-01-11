Молдова существенно сократила потребление российского газа в декабре

Цитата

«Объем потребления природного газа в декабре 2022 года составил 101,8 миллиона кубических метров, что на 42,2% ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, как сообщает служба по связям с общественностью АО «Молдовагаз», по сравнению с ноябрем 2022 года этот показатель увеличился на 38,7 миллиона кубических метров, или на около 61,3%», - говориться в сообщении.

Справочно

Большую часть газа, по сообщениям, Молдова получает из россии. Как указано на сайте «Молдовагаз», в качестве поставщика природного газа, компания имеет договор на поставку природного газа в Республику Молдова, заключаемый с внешним поставщиком (ПАО «Газпром»).

Дополнение

Ранее сообщалось, что Кишинев подаст в суд на российскую энергетическую компанию "Газпром" из-за невыполнения условий.