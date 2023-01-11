Молдова суттєво скоротила споживання російського газу у грудні

Цитата

«Обсяг споживання природного газу в грудні 2022 року становив 101,8 мільйона кубічних метрів, що на 42,2% нижче за показники того ж періоду 2021 року. Водночас, як повідомляє служба зв'язків з громадськістю АТ «Молдовагаз», порівняно з листопадом 2022 року цей показник збільшився на 38,7 мільйона кубічних метрів, або на близько 61,3%», - ідеться в повідомленні.

Довідково

Більшу частину газу, за повідомленнями, Молдова отримує з росії. Як зазначено на сайті «Молдовагаз», як постачальник природного газу, компанія має договір на поставку природного газу в Республіку Молдова, що укладається із зовнішнім постачальником (ПАТ «Газпром»).

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Кишинів подасть до суду на російську енергетичну компанію "Газпром" через невиконання умов.