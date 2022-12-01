Молдова продлила чрезвычайное положение еще на 60 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Парламент Молдовы продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения, который действует с конца года из-за кризиса в энергетике, передает УНН.
Детали
Первоначально чрезвычайное положение было введено 24 февраля и впоследствии постоянно продолжалось. С новым продолжением Парламент утвердил чрезвычайный протокол еще на 60 дней, начиная с 6 декабря.
Дополнение
Импорт газа в Молдову зависит исключительно от "Газпрома" и во многом зависит от российских энергоносителей.
"Газпром" ранее обвинил Украину в том, что она удерживает поставки газа, предназначенного для Молдовы.
Отвергая обвинения "Газпрома", вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил в Telegram: "Газпром обвиняет Украину и Молдову в том, чего не происходит". По словам Спину, Молдова зарезервировала на зиму в украинских хранилищах более 200 млн кубометров газа.
Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что "Газпром" манипулировал фактами, "чтобы оправдать решение о дальнейшем ограничении объемов поставок газа в европейские страны".