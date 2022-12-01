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Молдова продлила чрезвычайное положение еще на 60 дней

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Парламент Молдовы продлил еще на 60 дней режим чрезвычайного положения, который действует с конца года из-за кризиса в энергетике, передает УНН.

Детали

Первоначально чрезвычайное положение было введено 24 февраля и впоследствии постоянно продолжалось. С новым продолжением Парламент утвердил чрезвычайный протокол еще на 60 дней, начиная с 6 декабря.

Дополнение

Импорт газа в Молдову зависит исключительно от "Газпрома" и во многом зависит от российских энергоносителей.

"Газпром" ранее обвинил Украину в том, что она удерживает поставки газа, предназначенного для Молдовы.

Отвергая обвинения "Газпрома", вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил в Telegram: "Газпром обвиняет Украину и Молдову в том, чего не происходит". По словам Спину, Молдова зарезервировала на зиму в украинских хранилищах более 200 млн кубометров газа.

Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что "Газпром" манипулировал фактами, "чтобы оправдать решение о дальнейшем ограничении объемов поставок газа в европейские страны".

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