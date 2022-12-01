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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Молдова продовжила надзвичайний стан ще на 60 днів

Молдова продовжила надзвичайний стан ще на 60 днів

Київ • УНН

 • 834832 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Парламент Молдови продовжив ще на 60 днів режим надзвичайного стану, який діє з кінця року через кризу в енергетиці, передає УНН.

Деталі

Спочатку надзвичайний стан був запроваджений 24 лютого і згодом постійно продовжувався. З цим новим продовженням Парламент затвердив надзвичайний протокол ще на 60 днів, починаючи з 6 грудня.

Доповнення

Імпорт газу в Молдову залежить виключно від "Газпрому" і значною мірою залежить від російських енергоносіїв.

"Газпром" раніше звинуватив Україну в тому, що вона утримує постачання газу, призначеного для Молдови.

Відкидаючи звинувачення "Газпрому", віце-прем'єр Молдови Андрій Спіну заявив у Telegram: "Газпром звинувачує Україну та Молдову у тому, чого не відбувається". За словами Спіну, Молдова зарезервувала на зиму в українських сховищах понад 200 млн кубометрів газу.

Оператор газотранспортної системи України заявив, що "Газпром" маніпулював фактами, "щоб виправдати рішення щодо подальшого обмеження обсягів постачання газу до європейських країн".

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