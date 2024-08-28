Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины
Киев • УНН
МИД Молдовы заявил, что информация о вывозе биоматериалов из Украины через их страну является выдумкой. Молдова придерживается международных норм по предотвращению распространения биологического оружия.
Официальный Кишинев опроверг распространенный российскими пропагандистскими СМИ фейк о том, что США якобы вывозили образцы биоматериалов из Украины через Молдову. Об этом пишет NewsMaker, передает УНН.
Детали
В МИД страны заявили, что распространенная информация - вымысел, и подчеркнули, что Молдова строго придерживается всех международных норм по предотвращению распространения биологического оружия.
В российской онлайн-среде распространено ложное и манипулятивное сообщение о включении Молдовы в предполагаемую схему массового экспорта биологического материала. Эта информация - чистый вымысел
Там также там объяснили, что это сообщение продолжает серию фейков, с помощью которых российская пропаганда пытается продвинуть идею о том, что Украина в перспективе может использовать биологические вещества.
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Мы решительно заявляем: это фейки, призванные создать путаницу и двусмысленность с целью дискредитации молдавских властей и европейского пути нашей страны
В министерстве добавили, что Молдова строго придерживается всех международных норм против распространения биологического оружия.
Напомним,
В Центре противодействия дезинформации заявили, что российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы планах ВСУ применить химическое оружие и «грязную бомбу»