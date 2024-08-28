Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины

Официальный Кишинев опроверг распространенный российскими пропагандистскими СМИ фейк о том, что США якобы вывозили образцы биоматериалов из Украины через Молдову. Об этом пишет NewsMaker, передает УНН.

Детали

В МИД страны заявили, что распространенная информация - вымысел, и подчеркнули, что Молдова строго придерживается всех международных норм по предотвращению распространения биологического оружия.

В российской онлайн-среде распространено ложное и манипулятивное сообщение о включении Молдовы в предполагаемую схему массового экспорта биологического материала. Эта информация - чистый вымысел - приводит издание заявление Министерства иностранных дел Молдовы.

Там также там объяснили, что это сообщение продолжает серию фейков, с помощью которых российская пропаганда пытается продвинуть идею о том, что Украина в перспективе может использовать биологические вещества.

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Мы решительно заявляем: это фейки, призванные создать путаницу и двусмысленность с целью дискредитации молдавских властей и европейского пути нашей страны - подчеркнули в МИД Молдовы.

В министерстве добавили, что Молдова строго придерживается всех международных норм против распространения биологического оружия.

Напомним,

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