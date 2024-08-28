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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины

Молдова опровергла российский фейк о вывозе биоматериалов из Украины

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:49  •  7953 просмотра

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МИД Молдовы заявил, что информация о вывозе биоматериалов из Украины через их страну является выдумкой. Молдова придерживается международных норм по предотвращению распространения биологического оружия.

Официальный Кишинев опроверг распространенный российскими пропагандистскими СМИ фейк о том, что США якобы вывозили образцы биоматериалов из Украины через Молдову.  Об этом пишет NewsMaker, передает  УНН.  

Детали

В МИД страны заявили, что распространенная информация - вымысел, и подчеркнули, что Молдова строго придерживается всех международных норм по предотвращению распространения биологического оружия.

В российской онлайн-среде распространено ложное и манипулятивное сообщение о включении Молдовы в предполагаемую схему массового экспорта биологического материала. Эта информация - чистый вымысел

- приводит издание заявление Министерства иностранных дел Молдовы. 

Там также там объяснили, что это сообщение продолжает серию фейков, с помощью которых российская пропаганда пытается продвинуть идею о том, что Украина в перспективе может использовать биологические вещества.

Черговий фейк: у МЗС Молдови спростували інформацію про нібито видачу Києву українців призовного віку30 июля 2024, 13:52 • 22886 просмотров

Мы решительно заявляем: это фейки, призванные создать путаницу и двусмысленность с целью дискредитации молдавских властей и европейского пути нашей страны

- подчеркнули в МИД Молдовы.

В министерстве добавили, что Молдова строго придерживается всех международных норм против распространения биологического оружия.

Напомним,

В Центре противодействия дезинформации заявили, что российские пропагандисты распространяют дезинформацию о якобы планах ВСУ применить химическое оружие и «грязную бомбу»

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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