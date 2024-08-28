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Молдова спростувала російський фейк про вивезення біоматеріалів з України

Молдова спростувала російський фейк про вивезення біоматеріалів з України

Київ • УНН

 • 21468 перегляди

МЗС Молдови заявило, що інформація про вивезення біоматеріалів з України через їхню країну є вигадкою. Молдова дотримується міжнародних норм щодо запобігання поширенню біологічної зброї.

Офіційний Кишинів спростував поширений російськими пропагандистськими ЗМІ фейк про те, що США нібито вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову.  Про це пише NewsMaker, передає  УНН.  

Деталі

У МЗС країни заявили, що поширена інформація – вигадка, і підкреслили, що Молдова суворо дотримується всіх міжнародних норм щодо запобігання поширенню біологічної зброї.

У російському онлайн-середовищі поширено неправдиве та маніпулятивне повідомлення про включення Молдови до передбачуваної схеми масового експорту біологічного матеріалу. Ця інформація – чиста вигадка

- наводить видання заяву Міністерства закордонних справ Молдови. 

Там також там пояснили, що це повідомлення продовжує серію фейків, за допомогою яких російська пропаганда намагається просунути ідею про те, що Україна в перспективі може використовувати біологічні речовини.

Черговий фейк: у МЗС Молдови спростували інформацію про нібито видачу Києву українців призовного віку30.07.24, 16:52 • 23149 переглядiв

Ми рішуче заявляємо: це фейки, покликані створити плутанину і двозначність з метою дискредитації молдовської влади і європейського шляху нашої країни

– підкреслили у МЗС Молдови.

У міністерстві додали, що Молдова суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

Нагадаємо

У Центрі протидії дезінформації заявили, що російські пропагандисти поширюють дезінформацію про нібито плани ЗСУ застосувати хімічну зброю та "брудну бомбу"

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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