Молдова не видит в СНГ интересующих ее процессов: задумалась, нужны ли некоторые соглашения

Цитата

«Мы делаем сейчас анализ о необходимости сохранения части соглашений, которые Молдова подписала в рамках этой организации (СНГ – ред.). Этот анализ делает не только Министерство иностранных дел, это каждое министерство, агентство делает этот анализ для себя. В ближайшем будущем у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих международных соглашений нам еще нужны, а какие – изжили себя», - рассказал Попеску.

Он отметил, что Молдова не видит в СНГ какие-либо процессы, которые были бы в их интересах.

«Такие-то встречи есть, но мы не участвуем в них. Естественно, это наш ответ на российскую агрессию против Украины. По доступу наших товаров, то там проблема с 2006 года. Они постоянно создавали проблемы для нас, и у нас есть торговые рестрикции по отношению нашего экспорта. Со временем оказалось, что вот эта организация (СНГ – ред.) стала наименее релевантной для нашей страны, бизнеса», - сказал Попеску.

Дополнение

Молдова сократила потребление российского газа в декабре.