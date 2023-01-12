Молдова не бачить у СНД процесів, що її цікавлять: задумалася, чи потрібні деякі угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Молдова зараз аналізує, чи необхідне збереження частини угод, які вона підписала в межах СНД. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв'ю телеканалу TV8, додавши, що не бачить у співдружності процесів, які цікавили б країну, передає кореспондент УНН.
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«Ми робимо зараз аналіз про необхідність збереження частини угод, які Молдова підписала в межах цієї організації (СНД – ред.). Цей аналіз робить не тільки Міністерство закордонних справ, це кожне міністерство, агентство робить цей аналіз для себе. У найближчому майбутньому у нас буде більш чітке розуміння, які елементи цих міжнародних угод нам ще потрібні, а які – зжили себе», - розповів Попеску.
Він зазначив, що Молдова не бачить у СНД якысь процеси, які були б у їхніх інтересах.
«Такі-то зустрічі є, але ми не беремо участі в них. Природно, це наша відповідь на російську агресію проти України. Щодо доступу наших товарів, то там проблема з 2006 року. Вони постійно створювали проблеми для нас, і в нас є торгові рестрикції щодо нашого експорту. Згодом виявилося, що ось ця організація (СНД – ред.) стала найменш релевантною для нашої країни, бізнесу», - сказав Попеску.
Доповнення
Молдова скоротила споживання російського газу в грудні.