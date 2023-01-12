Молдова не бачить у СНД процесів, що її цікавлять: задумалася, чи потрібні деякі угоди

Цитата

«Ми робимо зараз аналіз про необхідність збереження частини угод, які Молдова підписала в межах цієї організації (СНД – ред.). Цей аналіз робить не тільки Міністерство закордонних справ, це кожне міністерство, агентство робить цей аналіз для себе. У найближчому майбутньому у нас буде більш чітке розуміння, які елементи цих міжнародних угод нам ще потрібні, а які – зжили себе», - розповів Попеску.

Він зазначив, що Молдова не бачить у СНД якысь процеси, які були б у їхніх інтересах.

«Такі-то зустрічі є, але ми не беремо участі в них. Природно, це наша відповідь на російську агресію проти України. Щодо доступу наших товарів, то там проблема з 2006 року. Вони постійно створювали проблеми для нас, і в нас є торгові рестрикції щодо нашого експорту. Згодом виявилося, що ось ця організація (СНД – ред.) стала найменш релевантною для нашої країни, бізнесу», - сказав Попеску.

Доповнення

Молдова скоротила споживання російського газу в грудні.