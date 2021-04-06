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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 26008 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 40859 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103343 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139508 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192718 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192124 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Актуальное
Мокрый снег и дождь: прогноз погоды на сегодня

Мокрый снег и дождь: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 21300 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидаются осадки, в частности, мокрый снег, в основном - на западе. Температура воздуха ночью снова снизится до 3 градусов мороза, днем - до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу синоптиков, в Украине 6 облачно с прояснениями. В западных областях, днем и в Житомирской, осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах снег, местами значительный, температура в течение суток 1-6° мороза.

На остальной территории страны без существенных осадков, лишь ночью на востоке небольшой дождь; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

6 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.

В Киевской области - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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