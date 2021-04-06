Мокрый снег и дождь: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По Украине сегодня ожидаются осадки, в частности, мокрый снег, в основном - на западе. Температура воздуха ночью снова снизится до 3 градусов мороза, днем - до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, в Украине 6 облачно с прояснениями. В западных областях, днем и в Житомирской, осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах снег, местами значительный, температура в течение суток 1-6° мороза.
На остальной территории страны без существенных осадков, лишь ночью на востоке небольшой дождь; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме запада и севера, порывы 15-20 м/с.
Погода в Киеве и области
6 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.
В Киевской области - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.