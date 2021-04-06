Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, в Україні 6 квітня хмарно з проясненнями. У західних областях, вдень і на Житомирщині, опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. В Карпатах сніг, місцями значний, температура впродовж доби 1-6° морозу.

На решті території країни без істотних опадів, лише вночі на сході невеликий дощ; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім заходу та півночі, пориви 15-20 м/с.

Погода у Києві та області

6 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

У Київській області - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.