Мокрый снег и гололед: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
Циклон с атмосферными фронтами принесет в Украину влажную погоду с мокрым снегом и дождем. На юге и юго-востоке ожидается +4...+9°, на остальной территории от -2° до +3°.
В среду, 11 декабря, циклон вместе с атмосферными фронтами будет определять влажную и облачную погоду в Украине. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщает в Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В Южной и юго-восточной частях страны ночью ожидается умеренный дождь, а днем — небольшой. Температура воздуха будет колебаться днем от + 4 до + 9°. В Крыму в течение суток будет теплее: +6 ... + 11°.
На остальной территории-небольшой мокрый снег, местами с дождем. В центральных, Киевской и Харьковской областях возможны умеренные осадки. В западных, северных и Винницкой областях прогнозируются гололед, налипание мокрого снега и скользкие дороги из-за гололеда. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -2° до +3° как днем, так и ночью.
Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах в этот день будет гололед, гололедица и налипание мокрого снега. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура днем около 0°.