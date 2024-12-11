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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мокрый снег и гололед: прогноз погоды на сегодня

Мокрый снег и гололед: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 7587 просмотра

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Циклон с атмосферными фронтами принесет в Украину влажную погоду с мокрым снегом и дождем. На юге и юго-востоке ожидается +4...+9°, на остальной территории от -2° до +3°.

В среду, 11 декабря, циклон вместе с атмосферными фронтами будет определять влажную и облачную погоду в Украине. В некоторых регионах ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщает в Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В Южной и юго-восточной частях страны ночью ожидается умеренный дождь, а днем — небольшой. Температура воздуха будет колебаться днем от + 4 до + 9°. В Крыму в течение суток будет теплее: +6 ... + 11°.

На остальной территории-небольшой мокрый снег, местами с дождем. В центральных, Киевской и Харьковской областях возможны умеренные осадки. В западных, северных и Винницкой областях прогнозируются гололед, налипание мокрого снега и скользкие дороги из-за гололеда. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -2° до +3° как днем, так и ночью.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. На дорогах в этот день будет гололед, гололедица и налипание мокрого снега. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура днем около 0°.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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