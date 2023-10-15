МОК рассматривает возможность создания Олимпийских игр по киберспорту

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«Я попросил нашу новую комиссию МОК по киберспорту изучить создание Олимпийских игр по киберспорту»,— заявил Бах во время церемонии открытия 141-й сессии МОК в субботу в Мумбаи.

Детали

Он отметил, что в мире три миллиарда человек играют в киберспорт и игры.

По оценкам, более 500 миллионов человек интересуются именно киберспортом, который включает виртуальные виды спорта и спортивные симуляции.

«Что еще более важно для нас: большинство из них моложе 34 лет», — добавил Бах.

«В 2021 году МОК разработал олимпийскую виртуальную серию. Это был первый пилотный проект МОК в киберспорте. Основываясь на опыте олимпийской виртуальной серии, мы запустили Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре в начале этого года», — сказал Бах.

Олимпийская киберспортивная серия, включая отборочные соревнования, привлекла более 500 000 уникальных участников, собрав более шести миллионов просмотров прямого эфира на всех каналах, при этом 75 процентов просмотров приходится на людей в возрасте от 13 до 34 лет.

«Это был перспективный старт. Но это просто: старт. Это как в любом виде спорта: после перспективный старта настоящая гонка еще впереди», — сказал Бах.

Дополнение

Бах рассказал, что часть его речи была сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ).

Объявление Баха о возможных киберспортивных играх, однако, было омрачено последующей речью Нарендры Моди на церемонии, где премьер-министр Индии подтвердил, что его страна будет подавать заявку на проведение Летних Олимпийских игр 2036 года и таким образом станет лишь четвертой азиатской страной, которая примет Игры.

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