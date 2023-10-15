МОК розглядає можливість створення Олімпійських ігор з кіберспорту

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«Я попросив нашу нову комісію МОК з кіберспорту вивчити створення Олімпійських ігор з кіберспорту», ​​— заявив Бах під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК у суботу в Мумбаї.

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Він зазначив, що у світі три мільярди людей грають в кіберспорт та ігри.

За оцінками, понад 500 мільйонів людей цікавляться саме кіберспортом, який включає віртуальні види спорту та спортивні симуляції.

«Що ще важливіше для нас: більшість із них молодше 34 років», — додав Бах.

«У 2021 році МОК розробив олімпійську віртуальну серію. Це був перший пілотний проєкт МОК у кіберспорті. Ґрунтуючись на досвіді олімпійської віртуальної серії, ми запустили Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі на початку цього року», — сказав Бах.

Олімпійська кіберспортивна серія, включно з відбірковими змаганнями, залучила понад 500 000 унікальних учасників, зібравши понад шість мільйонів переглядів прямого ефіру на всіх каналах, при цьому 75 відсотків переглядів припадає на людей віком від 13 до 34 років.

«Це був перспективний старт. Але це просто: старт. Це як у будь-якому виді спорту: після перспективний старту справжня гонка ще попереду», — сказав Бах.

Доповнення

Бах розповів, що частина його промови була згенерована штучним інтелектом (ШІ).

Оголошення Баха про можливі кіберспортивні ігри, однак, було затьмарене подальшою промовою Нарендри Моді на церемонії, де прем’єр-міністр Індії підтвердив, що його країна подаватиме заявку на проведення Літніх Олімпійських ігор 2036 року і таким чином стане лише четвертою азійською країною, яка прийме Ігри.

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