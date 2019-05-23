МОК рекомендует оставить бокс в программе Олимпиады-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года. Такая рекомендация была выдвинута на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 22 мая, передает УНН со ссылкой на сайт МОК.
На сайте комитета указано, что исполком МОК организовал специальную комиссию под руководством главы Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.
Она должна к концу июня разработать систему отбора боксеров на Олимпийские игры 2020 года, устроить олимпийские квалификационные соревнования и сам турнир по боксу на будущей Олимпиаде.
Исполком МОК подтвердил, что общая квота спортсменов для участия в турнире по боксу на токийских Играх останется прежней - 286 человек.
"Сегодняшнее решение было принято в интересах спортсменов и бокса. Мы хотим обеспечить спортсменов возможностью жить своей мечтой и участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году", - сказал президент МОК Томас Бах.
Окончательное решение примут на сессии комитета, которая состоится 24-26 июня в Лозанне.
Как сообщал УНН, вопрос сохранения бокса в программу Олимпийских игр-2020 в Токио будет главным на ближайшем заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).