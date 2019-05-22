Сьогодні МОК обговорить збереження боксу в програмі Олімпійських ігор 2020 року

ukru
22 березня, 17:51 • 47391 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100123 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 84912 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 86703 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67668 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96542 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149373 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167027 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154192 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241095 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56309 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 32916 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 21128 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 26594 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 17860 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158166 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241094 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205489 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190541 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48455 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45009 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62491 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 39904 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74941 перегляди
Актуальне
Сьогодні МОК обговорить збереження боксу в програмі Олімпійських ігор 2020 року

Сьогодні МОК обговорить збереження боксу в програмі Олімпійських ігор 2020 року

Київ • УНН

 • 9196 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Питання збереження боксу в програму Олімпійських ігор-2020 в Токіо буде головним на найближчому засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Захід пройде сьогодні в Лозанні, передає УНН.

Тему розберуть в контексті статусу Міжнародної асоціації боксу (AIBA), якій загрожує дискваліфікація. 30 листопада 2018 року МОК заморозив плани з проведення боксерського турніру на Олімпіаді в Токіо. Щоб уникнути санкцій, AIBA повинна була продемонструвати результати щодо усунення проблеми в питаннях фінансування, управління, етики та суддівства.

МОК також виступав проти обрання президентом AIBA Гафура Рахімова, оскільки він знаходиться під санкціями Міністерства фінансів США і підозрюється в зв’язках з міжнародною злочинною мережею. Заради збереження боксу в олімпійській програмі Рахімов в березні вирішив залишити свій пост, проте автоматично проблеми організації це не вирішило. МОК неодноразово заявляв, що комплексно оцінить реформи в AIBA. При винесенні рішення виконком буде спиратися на звіт спеціальної комісії, яка відслідковувала виконання міжнародною федерацією висунутих вимог.

Навіть якщо МОК позбавить визнання AIBA, бокс все ж зможе бути представлений на Олімпіаді в Токіо. Тільки організацією турніру буде займатися не асоціація, а сам Міжнародний олімпійський комітет або обраний ним для цього завдання посередник. При такому розвитку подій труднощі можуть виникнути з відбором боксерів на Олімпіаду, оскільки кваліфікаційні змагання на Ігри завжди проходили під егідою AIBA. “МОК зробить все можливе, щоб зберегти бокс в програмі Олімпіади в Токіо, не звертаючи уваги на результат розслідування щодо асоціації”, — запевнив президент МОК Томас Бах.

Нагадуємо, в Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78