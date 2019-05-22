Сьогодні МОК обговорить збереження боксу в програмі Олімпійських ігор 2020 року

Тему розберуть в контексті статусу Міжнародної асоціації боксу (AIBA), якій загрожує дискваліфікація. 30 листопада 2018 року МОК заморозив плани з проведення боксерського турніру на Олімпіаді в Токіо. Щоб уникнути санкцій, AIBA повинна була продемонструвати результати щодо усунення проблеми в питаннях фінансування, управління, етики та суддівства.

МОК також виступав проти обрання президентом AIBA Гафура Рахімова, оскільки він знаходиться під санкціями Міністерства фінансів США і підозрюється в зв’язках з міжнародною злочинною мережею. Заради збереження боксу в олімпійській програмі Рахімов в березні вирішив залишити свій пост, проте автоматично проблеми організації це не вирішило. МОК неодноразово заявляв, що комплексно оцінить реформи в AIBA. При винесенні рішення виконком буде спиратися на звіт спеціальної комісії, яка відслідковувала виконання міжнародною федерацією висунутих вимог.

Навіть якщо МОК позбавить визнання AIBA, бокс все ж зможе бути представлений на Олімпіаді в Токіо. Тільки організацією турніру буде займатися не асоціація, а сам Міжнародний олімпійський комітет або обраний ним для цього завдання посередник. При такому розвитку подій труднощі можуть виникнути з відбором боксерів на Олімпіаду, оскільки кваліфікаційні змагання на Ігри завжди проходили під егідою AIBA. “МОК зробить все можливе, щоб зберегти бокс в програмі Олімпіади в Токіо, не звертаючи уваги на результат розслідування щодо асоціації”, — запевнив президент МОК Томас Бах.

Нагадуємо, в Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду.